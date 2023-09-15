Сили оборони мають частковий успіх в районі Кліщіївки - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Сили оборони мають частковий успіх в районі Кліщіївки Донецької області, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
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Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільняють окуповані території.
За результатами ведення штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районі Кліщіївки Донецької області, додали у Генштабі.
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Нагадаємо
15 вересня у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ зазначається, що українські Сили оборони повернули Андріївку, що на Донеччині, під свій контроль.
Крім того, офіційний Telegram 3-ї ОШБр. повідомив про взяття селища Андріївки на Донеччині. Наразі бої ще тривають і інформації про ворожі втрати немає, проте можна казати, що підрозділ 72-ї омсбр рф був оточений та знищений.