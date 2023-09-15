Силы обороны имеют частичный успех в районе Клещеевки - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Силы обороны имеют частичный успех в районе Клищеевки Донецкой области, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Детали
Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.
По результатам ведения штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районе Клищеевки Донецкой области, добавили в Генштабе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Андреевка полностью уничтожена - пресс-офицер 3-й ОШБр рассказал об освобожденном от оккупантов поселке
Напомним
15 сентября в утренней сводке Генштаба ВСУ отмечается, что украинские Силы обороны вернули Андреевку, что в Донецкой области, под свой контроль.
Кроме того, официальный Telegram 3-й ОШБр. сообщил о взятии поселка Андреевка в Донецкой области. Сейчас бои еще продолжаются и информации о вражеских потерях нет, однако можно говорить, что подразделение 72-й омсбр рф было окружено и уничтожено.