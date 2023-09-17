Авиация сил обороны нанесла 19 ударов по врагу за сутки - Генштаб

КИЕВ. 17 сентября. УНН. В течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла 2 удара по пунктам управления россиян, 12 – по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники армии рф и 5 авиаударов — по зенитно-ракетным комплексам противника. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает УНН.