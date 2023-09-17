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Авиация сил обороны нанесла 19 ударов по врагу за сутки - Генштаб

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 сентября. УНН. В течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла 2 удара по пунктам управления россиян, 12 – по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники армии рф и 5 авиаударов — по зенитно-ракетным комплексам противника. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что украинские подразделения ракетных войск поразили три зенитно-ракетных комплекса “Бук-М1” россиян и 5 артиллерийских средств противника.

За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений.

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