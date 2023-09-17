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Воздушные Силы ночью уничтожили 6 дронов и 6 крылатых ракет

Воздушные Силы ночью уничтожили 6 дронов и 6 крылатых ракет

Киев • УНН

 • 501668 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Воздушные Силы Украины во время ночной атаки уничтожили 12 воздушных целей из 16-ти: 6 дронов и 6 крылатых ракет. Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ, передает УНН.

Детали

По информации, ночью 17 сентября противник нанес удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования и ударными БПЛА.

Всего зафиксировано 16 средств воздушного нападения:

  • 6 ударных дронов типа Shahed-136/131 атаковали с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск, Чауда);
  • 10 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55 выпущены с 9 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Энгельса.

Основное направление удара – юг Одесской области. По маршруту следования ракет и БпЛА работала противовоздушная оборона.

К отражению воздушного нападения привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и другие средства поражения.

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В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 12 воздушных целей:

  • 6 ударных БпЛА типа Shahed-136/131;
  • 6 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Цитата

«Зафиксировано попадание вражеских ракет по территории гражданского аграрного предприятия в Одесской области, работает ГСЧС, о последствиях сообщат местные военные администрации», — говорится в сообщении.

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