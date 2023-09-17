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российские ракеты попали по аграрному предприятию Одесской области

российские ракеты попали по аграрному предприятию Одесской области

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 сентября. УНН. Во время ночной атаки основное направление удара РФ было направлено на Одесскую область. Российские ракеты попали по аграрному предприятию в регионе. Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что на месте работает ГСЧС.

По данным Сил обороны Юга Украины, враг применял как беспилотные летательные аппараты типа Shahed-131/136, так и ракеты воздушного базирования с самолетов стратегической авиации.

Все 6 ударных дронов были уничтожены: 4 - над Николаевской областью, 2 - над Одесской областью.

Направляя крылатые ракеты типа Х-101/Х-555 враг применял тактику сложного маневрирования. Но силы противовоздушной обороны работали максимально сосредоточенно: 5 ракет было уничтожено в небе над Одесской областью. Враг продолжает сосредоточенный террор сельскохозяйственной инфраструктуры.

Цитата

"Попаданием повреждены сельскохозяйственные угодья и зернохранилище в Березовском районе Одесской области. Люди не пострадали", - говорится в сообщении.

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