российские ракеты попали по аграрному предприятию Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Во время ночной атаки основное направление удара РФ было направлено на Одесскую область. Российские ракеты попали по аграрному предприятию в регионе. Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ, передает УНН.
Детали
Отмечается, что на месте работает ГСЧС.
По данным Сил обороны Юга Украины, враг применял как беспилотные летательные аппараты типа Shahed-131/136, так и ракеты воздушного базирования с самолетов стратегической авиации.
Все 6 ударных дронов были уничтожены: 4 - над Николаевской областью, 2 - над Одесской областью.
Направляя крылатые ракеты типа Х-101/Х-555 враг применял тактику сложного маневрирования. Но силы противовоздушной обороны работали максимально сосредоточенно: 5 ракет было уничтожено в небе над Одесской областью. Враг продолжает сосредоточенный террор сельскохозяйственной инфраструктуры.
Цитата
"Попаданием повреждены сельскохозяйственные угодья и зернохранилище в Березовском районе Одесской области. Люди не пострадали", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Воздушные Силы ночью уничтожили 6 дронов и 6 крылатых ракет