Утренняя атака в Одесской области: стали известны последствия
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. О последствиях утренней атаки врага на Одесщине сообщил в своем Телеграмм-канале начальник Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
Силы ПВО уничтожили два ударных дрона и 5 ракет врага, сообщил Кипер.
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«Но, к сожалению, есть попадания на территории Березовского района. Российские террористы повредили сельскохозяйственную инфраструктуру: угодья и зернохранилище. К счастью, пострадавших нет», - написал руководитель Областной военной администрации.
Олег Кипер добавил, что на месте работают все соответствующие службы.
Напомним
Враг использовал для атаки на Одесскую область БПЛА Shahed-131/136 и крылатые ракеты типа Х-101/Х-555.