В Воздушных Силах показали уничтожение вражеских ракеток в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук показал, как бойцы воздушного командования "Юг" отражали очередную ракетную атаку россиян на Одесскую область. Соответствующее видео боевой работы он обнародовал в своем Телеграмм-канале, сообщает УНН.
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«Для тех, кто не спит - утренняя боевая работа воинов воздушного командования "Юг" по рашистским крылатым ракетам! 17 сентября 2023 года. Одесская область. Любимый город может спать спокойно!», - подписал Олещук видео.
Он поблагодарил украинских воинов.
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