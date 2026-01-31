На основних дорогах відновили рух після обмежень на тлі негоди - дорожники
Київ • УНН
На ранок 31 січня проїзд дорогами державного значення відновлено на всіх ділянках, де діяли обмеження. Дорожні служби працювали в посиленому режимі для ліквідації наслідків негоди. Рух на всіх дорогах державного значення відновлено, але у південних, центральних та східних областях зберігаються складні зимові погодні умови. Дорожні служби працювали у посиленому режимі для ліквідації наслідків негоди.
У всіх областях, де обмежували рух вантажівок та автобусів через негоду, обмеження скасовано, рух на всіх дорогах державного значення відновлено, але у південних, центральних та східних областях складні зимові погодні умови зберігаються, повідомили в суботу в Агентстві відновлення, пише УНН.
Станом на ранок 31 січня проїзд автомобільними дорогами державного значення відновлено на всіх ділянках, де раніше діяли обмеження через складні погодні умови
Деталі
Зазначається, що у ніч на 31 січня в окремих регіонах України спостерігались мокрий сніг, дощ та ожеледь, що призвело до тимчасових обмежень руху вантажного транспорту та автобусів у Харківській, Полтавській і Дніпропетровській областях. Та наразі рух транспорту забезпечено.
Для ліквідації наслідків негоди дорожні служби працювали у посиленому режимі.
Водночас за прогнозом синоптиків, у південних, центральних та східних областях зберігається І рівень небезпечності (ожеледь, налипання мокрого снігу).
"Просимо водіїв бути уважними за кермом, дотримуватись швидкісного режиму та дистанції", - закликали дорожники.
