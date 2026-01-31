На основних дорогах відновили рух після обмежень на тлі негоди - дорожники

$42.850.00
51.240.00
ukenru
30 січня, 18:51 • 18773 перегляди
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
30 січня, 18:30 • 35202 перегляди
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 36053 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 17:20 • 24911 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Ексклюзив
30 січня, 15:18 • 23680 перегляди
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті
Ексклюзив
30 січня, 13:54 • 21145 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
30 січня, 12:21 • 21729 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
30 січня, 11:34 • 21613 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
30 січня, 10:25 • 22575 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
30 січня, 09:11 • 26593 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−11°
4.6м/с
77%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ЦНС: росія списала мільярди на руїни Маріуполя30 січня, 23:30 • 14459 перегляди
Українці негативно ставляться до очільників США, Китаю та рф: соціологи назвали "лідера"31 січня, 00:37 • 14950 перегляди
ООН загрожує "неминучий фінансовий колапс" через несплату внесків США - Bloomberg31 січня, 02:32 • 7388 перегляди
Депутат Ужгородської міськради приховав активи на 13,8 мільйона гривень - прокуратураVideo05:18 • 6704 перегляди
Стопами нацистів: депутати держдуми рф вимагають удару по Україні "зброєю відплати"06:30 • 11998 перегляди
Публікації
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 36053 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 23804 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 28844 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 32298 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 89269 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Джеффрі Епштайн
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Дніпропетровська область
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder07:38 • 1070 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 13741 перегляди
П’ять довгоочікуваних кінопрем’єр лютого: що варто побачити на великому екраніVideo30 січня, 18:12 • 13875 перегляди
Створення образу козака для Усика та співпраця з Ліною Костенко: що розповіла дизайнерка Гасанова у новому інтерв’юPhoto30 січня, 17:25 • 14199 перегляди
"Подивилася й плачу": у акторки Анни Саліванчук народився онукPhoto30 січня, 15:51 • 15887 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Опалення
Соціальна мережа
Серіали

На основних дорогах відновили рух після обмежень на тлі негоди - дорожники

Київ • УНН

 • 38 перегляди

На ранок 31 січня проїзд дорогами державного значення відновлено на всіх ділянках, де діяли обмеження. Дорожні служби працювали в посиленому режимі для ліквідації наслідків негоди. Рух на всіх дорогах державного значення відновлено, але у південних, центральних та східних областях зберігаються складні зимові погодні умови. Дорожні служби працювали у посиленому режимі для ліквідації наслідків негоди.

На основних дорогах відновили рух після обмежень на тлі негоди - дорожники

У всіх областях, де обмежували рух вантажівок та автобусів через негоду, обмеження скасовано, рух на всіх дорогах державного значення відновлено, але у південних, центральних та східних областях складні зимові погодні умови зберігаються, повідомили в суботу в Агентстві відновлення, пише УНН.

Станом на ранок 31 січня проїзд автомобільними дорогами державного значення відновлено на всіх ділянках, де раніше діяли обмеження через складні погодні умови

- повідомили в агентстві.

Деталі

Зазначається, що у ніч на 31 січня в окремих регіонах України спостерігались мокрий сніг, дощ та ожеледь, що призвело до тимчасових обмежень руху вантажного транспорту та автобусів у Харківській, Полтавській і Дніпропетровській областях. Та наразі рух транспорту забезпечено.

Для ліквідації наслідків негоди дорожні служби працювали у посиленому режимі.

Водночас за прогнозом синоптиків, у південних, центральних та східних областях зберігається І рівень небезпечності (ожеледь, налипання мокрого снігу).

"Просимо водіїв бути уважними за кермом, дотримуватись швидкісного режиму та дистанції", - закликали дорожники.

Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця30.01.26, 11:11 • 26593 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоПогода та довкілля
Морози в Україні
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Сніг в Україні
Харківська область
Полтавська область
Дніпропетровська область
Україна