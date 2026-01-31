На основных дорогах возобновили движение после ограничений на фоне непогоды - дорожники
Киев • УНН
На утро 31 января проезд по дорогам государственного значения возобновлен на всех участках, где действовали ограничения. Дорожные службы работали в усиленном режиме для ликвидации последствий непогоды. Движение на всех дорогах государственного значения возобновлено, но в южных, центральных и восточных областях сохраняются сложные зимние погодные условия. Дорожные службы работали в усиленном режиме для ликвидации последствий непогоды.
Во всех областях, где ограничивали движение грузовиков и автобусов из-за непогоды, ограничения отменены, движение на всех дорогах государственного значения восстановлено, но в южных, центральных и восточных областях сложные зимние погодные условия сохраняются, сообщили в субботу в Агентстве восстановления, пишет УНН.
По состоянию на утро 31 января проезд по автомобильным дорогам государственного значения восстановлен на всех участках, где ранее действовали ограничения из-за сложных погодных условий
Подробности
Отмечается, что в ночь на 31 января в отдельных регионах Украины наблюдались мокрый снег, дождь и гололед, что привело к временным ограничениям движения грузового транспорта и автобусов в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях. Но сейчас движение транспорта обеспечено.
Для ликвидации последствий непогоды дорожные службы работали в усиленном режиме.
В то же время, по прогнозу синоптиков, в южных, центральных и восточных областях сохраняется I уровень опасности (гололед, налипание мокрого снега).
"Просим водителей быть внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и дистанцию", - призвали дорожники.
