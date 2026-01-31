На основных дорогах возобновили движение после ограничений на фоне непогоды - дорожники

$42.850.00
51.240.00
ukenru
30 января, 18:51 • 18713 просмотра
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
30 января, 18:30 • 35061 просмотра
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 35877 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 17:20 • 24804 просмотра
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
Эксклюзив
30 января, 15:18 • 23617 просмотра
Чего ждет бизнес и возможен ли результативный диалог с госорганами: ответили в Американской торговой палате
Эксклюзив
30 января, 13:54 • 21123 просмотра
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
Эксклюзив
30 января, 12:21 • 21711 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
30 января, 11:34 • 21604 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
30 января, 10:25 • 22570 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
30 января, 09:11 • 26588 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак рф - Укрзализныця
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−11°
4.6м/с
77%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
ЦНС: Россия списала миллиарды на руины Мариуполя30 января, 23:30 • 14459 просмотра
Украинцы негативно относятся к главам США, Китая и РФ: социологи назвали "лидера"31 января, 00:37 • 14950 просмотра
ООН грозит "неминуемый финансовый коллапс" из-за неуплаты взносов США - Bloomberg31 января, 02:32 • 7388 просмотра
Депутат Ужгородского горсовета скрыл активы на 13,8 миллиона гривен - прокуратураVideo05:18 • 6704 просмотра
По стопам нацистов: депутаты госдумы рф требуют удара по Украине "оружием возмездия"06:30 • 11998 просмотра
публикации
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 35862 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 23732 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 28774 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 32234 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 89204 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Джеффри Эпштейн
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Днепропетровская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder07:38 • 1046 просмотра
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42 • 13677 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер февраля: что стоит посмотреть на большом экранеVideo30 января, 18:12 • 13828 просмотра
Создание образа казака для Усика и сотрудничество с Линой Костенко: что рассказала дизайнер Гасанова в новом интервьюPhoto30 января, 17:25 • 14164 просмотра
"Посмотрела и плачу": у актрисы Анны Саливанчук родился внукPhoto30 января, 15:51 • 15852 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Отопление
Социальная сеть
Сериал

На основных дорогах возобновили движение после ограничений на фоне непогоды - дорожники

Киев • УНН

 • 12 просмотра

На утро 31 января проезд по дорогам государственного значения возобновлен на всех участках, где действовали ограничения. Дорожные службы работали в усиленном режиме для ликвидации последствий непогоды. Движение на всех дорогах государственного значения возобновлено, но в южных, центральных и восточных областях сохраняются сложные зимние погодные условия. Дорожные службы работали в усиленном режиме для ликвидации последствий непогоды.

На основных дорогах возобновили движение после ограничений на фоне непогоды - дорожники

Во всех областях, где ограничивали движение грузовиков и автобусов из-за непогоды, ограничения отменены, движение на всех дорогах государственного значения восстановлено, но в южных, центральных и восточных областях сложные зимние погодные условия сохраняются, сообщили в субботу в Агентстве восстановления, пишет УНН.

По состоянию на утро 31 января проезд по автомобильным дорогам государственного значения восстановлен на всех участках, где ранее действовали ограничения из-за сложных погодных условий

- сообщили в агентстве.

Подробности

Отмечается, что в ночь на 31 января в отдельных регионах Украины наблюдались мокрый снег, дождь и гололед, что привело к временным ограничениям движения грузового транспорта и автобусов в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях. Но сейчас движение транспорта обеспечено.

Для ликвидации последствий непогоды дорожные службы работали в усиленном режиме.

В то же время, по прогнозу синоптиков, в южных, центральных и восточных областях сохраняется I уровень опасности (гололед, налипание мокрого снега).

"Просим водителей быть внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и дистанцию", - призвали дорожники.

Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак рф - Укрзализныця30.01.26, 11:11 • 26588 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоПогода и окружающая среда
Морозы в Украине
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Снег в Украине
Харьковская область
Полтавская область
Днепропетровская область
Украина