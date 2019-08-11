На окуповані території Донбасу Червоний Хрест направив 6 тис. тонн гумдопомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Міжнародний комітет Червоного Хреста за перше півріччя 2019 року направив на окуповані території Донбасу 6065 тонн гуманітарної допомоги. Про це УНН повідомили в МКЧХ.
"За перше півріччя 2019 року на територію Донбасу, непідконтрольну уряду України, було відправлено 6065 тонн гуманітарної допомоги, яку було перевезено 327 вантажівками", - повідомили в організації.
Гуманітарна допомога включала продуктові, гігієнічні набори та будівельні матеріали, медикаменти тощо та видавалася на безоплатній основі.
"Також в якості гуманітарної допомоги було відправлено будівельні матеріали для відновлення пошкодженого внаслідок конфлікту житла, а саме шифер і будівельні дошки. Крім цього, гуманітарний вантаж містить медикаменти, корм для свійської птиці та теплиці", - розповіли в Червоному Хресті.
Як повідомляв УНН, Червоний Хрест відправив на Донбас понад 230 тонн гуманітарної допомоги.