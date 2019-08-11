На оккупированные территории Донбасса Красный Крест направил 6 тыс. тонн гумпомощи
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Международный комитет Красного Креста за первое полугодие 2019 года направил на оккупированные территории Донбасса 6065 тонн гуманитарной помощи. Об этом УНН сообщили в МККК.
"За первое полугодие 2019 года на территорию Донбасса, неподконтрольную правительству Украины, было отправлено 6065 тонн гуманитарной помощи, которую было перевезено 327 грузовиками", - сообщили в организации.
Гуманитарная помощь включала продуктовые, гигиенические наборы и строительные материалы, медикаменты и т.д. и выдавалась на безвозмездной основе.
"Также в качестве гуманитарной помощи было отправлено строительные материалы для восстановления поврежденного в результате конфликта жилья, а именно шифер и строительные доски. Кроме этого, гуманитарный груз содержит медикаменты, корм для домашней птицы и теплицы", - рассказали в Красном Кресте.
Как сообщал УНН, Красный Крест отправил на Донбасс более 230 тонн гуманитарной помощи.