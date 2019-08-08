Червоний Хрест відправив на Донбас понад 230 тонн гуманітарної допомоги

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Через КПВВ "Новотроїцьке" у бік тимчасово окупованих території Донбасу проїхали 13 вантажівок із гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста, передає УНН із посиланням на прес-службу ДПСУ.

"Через КПВВ "Новотроїцьке" до тимчасово окупованої території України прослідували 13 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Для жителів Донбасу направлено продуктові набори, лікарські засоби та будівельні матеріали. Загалом оформлено гуманітарний вантаж вагою 231,2 тонни", - йдеться в повідомленні.

У відомстві також повідомили, що 7 серпня прикордонні наряди Донецького та Лисичанського загонів спільно з співробітниками ДФС зі складу Об'єднаних сил на КПВВ "Новотроїцьке" і "Станиця Луганська" припинили дві спроби переміщення товарів з порушенням встановлених правил.

Так, на тимчасово окуповану територію намагались провезти біодобавки та взуття, на загальну суму майже 85 тисяч гривень. Товари вилучено представниками ДФС для здійснення подальшого процесуального оформлення.

Нагадаємо, попередню партію гуманітарної допомоги для жителів Донбасу МКЧХ відправив 1 серпня.

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