Красный Крест отправил на Донбасс более 230 тонн гуманитарной помощи

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 128278 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138372 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126822 просмотра

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6 марта, 14:10 • 128413 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 130456 просмотра

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КИЕВ. 8 августа. УНН. Через КПВВ "Новотроицкое" в сторону временно оккупированных территории Донбасса проехали 13 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированные территории Украины последовали 13 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направлено продуктовые наборы, лекарственные средства и строительные материалы. В общем оформлен гуманитарный груз весом 231,2 тонны", - говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что 7 августа пограничные наряды Донецкого и Лисичанского отрядов совместно с сотрудниками ГФС из состава Объединенных сил на КПВВ "Новотроицкое" и "Станица Луганская" прекратили две попытки перемещения товаров с нарушением установленных правил.

Так, на временно оккупированную территорию пытались провезти биодобавки и обувь на общую сумму почти 85 000 гривен. Товары изъяты представителями ГФС для осуществления дальнейшего процессуального оформления.

Напомним, предыдущую партию гуманитарной помощи для жителей Донбасса МККК отправил 1 августа.

Украинские Национальные Новости

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