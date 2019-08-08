Красный Крест отправил на Донбасс более 230 тонн гуманитарной помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Через КПВВ "Новотроицкое" в сторону временно оккупированных территории Донбасса проехали 13 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированные территории Украины последовали 13 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направлено продуктовые наборы, лекарственные средства и строительные материалы. В общем оформлен гуманитарный груз весом 231,2 тонны", - говорится в сообщении.
В ведомстве также сообщили, что 7 августа пограничные наряды Донецкого и Лисичанского отрядов совместно с сотрудниками ГФС из состава Объединенных сил на КПВВ "Новотроицкое" и "Станица Луганская" прекратили две попытки перемещения товаров с нарушением установленных правил.
Так, на временно оккупированную территорию пытались провезти биодобавки и обувь на общую сумму почти 85 000 гривен. Товары изъяты представителями ГФС для осуществления дальнейшего процессуального оформления.
Напомним, предыдущую партию гуманитарной помощи для жителей Донбасса МККК отправил 1 августа.