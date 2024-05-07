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На Одещині збили дві російські керовані авіаційні ракети

На Одещині збили дві російські керовані авіаційні ракети

Київ • УНН

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Вдень 7 травня 2024 року в Одеській області сили протиповітряної оборони збили 2 керовані ракети Х-59/Х-69.

У вівторок, 7 травня, на Одещині Сили протиповітряної оборони збили 2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69. Про це пише УНН з посиланням на заяву повітряного командування "Південь".

Деталі 

7 травня 2024 року, близько 14 години, на Одещині воїнами зенітної ракетної Одеської бригади знищено 2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69

- йдеться в заяві. 
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Нагадаємо

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що Повітряні сили постійно спостерігають активність ворожої тактичної авіації, зокрема Су-34 та Су-35.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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