В Одесской области сбили две российские управляемые авиационные ракеты

Во вторник, 7 мая, в Одесской области Силы противовоздушной обороны сбили 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление воздушного командования "Юг".

Детали

7 мая 2024 года, около 14 часов, в Одесской области воинами зенитной ракетной Одесской бригады уничтожено 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 - говорится в заявлении.

Напомним,

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