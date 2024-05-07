В Одесской области сбили две российские управляемые авиационные ракеты

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
  •  31514 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

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Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
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Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

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россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
  •  73578 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
  •  132776 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

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Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
  •  106632 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
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Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

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Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
6 мая 2024, 09:36  •  119724 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
6 мая 2024, 05:22  •  120388 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

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Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  228721 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

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Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  211870 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

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Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
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Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

6 мая 2024, 10:55  •  155042 просмотра
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Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

3 мая 2024, 16:08  •  265977 просмотра
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  423625 просмотра

В Одесской области сбили две российские управляемые авиационные ракеты

Днем 7 мая 2024 года в Одесской области силы противовоздушной обороны сбили 2 управляемые ракеты Х-59/Х-69.

Война •   •  11784 просмотра
В Одесской области сбили две российские управляемые авиационные ракеты

Около 87% украинской аграрной продукции последние месяцы экспортируется морем

Около 85-87% украинской сельскохозяйственной продукции в последние месяцы экспортируется морем, при этом после разблокирования границы увеличился объем автомобильных перевозок.

Экономика •   •  11835 просмотра
Около 87% украинской аграрной продукции последние месяцы экспортируется морем

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин подчеркнул, что уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет.

Экономика •   •  38538 просмотра
Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Участвовали в "мясных" штурмах позиций ВСУ под Роботиным: трем предателям сообщено о подозрении

Трем предателям, которые добровольно присоединились к российско-оккупационным группировкам и участвовали в штурмах позиций Вооруженных Сил Украины под Роботином, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении.

Война •   •  10419 просмотра
Участвовали в "мясных" штурмах позиций ВСУ под Роботиным: трем предателям сообщено о подозрении

Вин Дизель возвращается к фантастической франшизе "Риддик", которая сделала ему имя

Вин Дизель вернется к франшизе о Риддике с новым фильмом "Риддик: Фурия, производство которого начнется в августе 2024 года.

УНН Lite •   •  26344 просмотра
Вин Дизель возвращается к фантастической франшизе "Риддик", которая сделала ему имя

Более 60% украинцев поддерживают полный запрет УПЦ МП в Украине - КМИС

Подавляющее большинство украинцев (83%) поддерживают вмешательство государства в деятельность Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, причем 63% выступают за полный запрет, а 20% - за государственный контроль и надзор за Церковью.

Общество •   •  8312 просмотра
Более 60% украинцев поддерживают полный запрет УПЦ МП в Украине - КМИС

Украина выставила на продажу конфискованные активы российского олигарха Саввиди

Украина продает конфискованные активы российского олигарха Ивана Саввиди, в том числе компанию ЧАО "ПентоПак" со стартовой ценой 203,7 млн грн, из-за его связей с российскими властями и поддержки российской агрессии.

Война •   •  7924 просмотра
Украина выставила на продажу конфискованные активы российского олигарха Саввиди

Шторм вынес на побережье Одесской области мину

Мину, которую штормом прибило к побережью Одесской области, обнаружил местный житель, а специалисты ВМС ВС Украины безопасно ликвидировали путем контролируемого подрыва.

Война •   •  7540 просмотра
Шторм вынес на побережье Одесской области мину

В Беларуси начали внезапную проверку нестратегического ядерного оружия

беларусь проводит внезапную инспекцию нестратегических ядерных вооружений в координации с подготовкой россии к учениям по применению такого оружия.

Новости Мира •   •  8273 просмотра
В Беларуси начали внезапную проверку нестратегического ядерного оружия

ЕС стремится обеспечить возможность первых поступлений от замороженных активов рф для Украины к лету - Еврокомиссия

ЕС стремится достичь договоренности для осуществления первого платежа из замороженных российских активов в Украину до лета этого года.

Экономика •   •  10329 просмотра
ЕС стремится обеспечить возможность первых поступлений от замороженных активов рф для Украины к лету - Еврокомиссия