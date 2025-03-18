На Одещині рятувальники ліквідовують масштабну пожежу на відкритій території

Рятувальники ліквідовують масштабну пожежу, яка охопила понад 10 га відкритої території. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Через сильні пориви вітру вогонь вже дістався до одного з національних парків області - йдеться у повідомленні.

Як зазначає ДСНС для недопущення розповсюдження вогню на житловий сектор чергують пожежно-рятувальні підрозділи.

Не паліть сухостій! Бережіть природу: навіть невеличка іскра може спричинити масштабну катастрофу! -попередили у ДСНС.

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