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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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На Одещині рятувальники ліквідовують масштабну пожежу на відкритій території

Київ • УНН

 • 32066 перегляди

Рятувальники ліквідують масштабну пожежу, яка охопила понад 10 га відкритої території. Через сильні пориви вітру вогонь вже дістався до одного з національних парків області.

На Одещині рятувальники ліквідовують масштабну пожежу на відкритій території

Рятувальники ліквідовують масштабну пожежу, яка охопила понад 10 га відкритої території. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Через сильні пориви вітру вогонь вже дістався до одного з національних парків області

- йдеться у повідомленні.

Як зазначає ДСНС для недопущення розповсюдження вогню на житловий сектор чергують пожежно-рятувальні підрозділи.

Не паліть сухостій! Бережіть природу: навіть невеличка іскра може спричинити масштабну катастрофу!

-попередили у ДСНС.

Російські дрони спричинили пожежі на двох підприємствах Дніпропетровщини18.03.25, 08:43 • 11256 переглядiв

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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