На Одещині рятувальники ліквідовують масштабну пожежу на відкритій території
Київ • УНН
Рятувальники ліквідують масштабну пожежу, яка охопила понад 10 га відкритої території. Через сильні пориви вітру вогонь вже дістався до одного з національних парків області.
Рятувальники ліквідовують масштабну пожежу, яка охопила понад 10 га відкритої території. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДСНС.
Через сильні пориви вітру вогонь вже дістався до одного з національних парків області
Як зазначає ДСНС для недопущення розповсюдження вогню на житловий сектор чергують пожежно-рятувальні підрозділи.
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