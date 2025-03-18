В Одесской области спасатели ликвидируют масштабный пожар на открытой территории
Киев • УНН
Спасатели ликвидируют масштабный пожар, охвативший более 10 га открытой территории. Из-за сильных порывов ветра огонь уже добрался до одного из национальных парков области.
Спасатели ликвидируют масштабный пожар, охвативший более 10 га открытой территории. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Из-за сильных порывов ветра огонь уже добрался до одного из национальных парков области
Как отмечает ГСЧС, для недопущения распространения огня на жилой сектор дежурят пожарно-спасательные подразделения.
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