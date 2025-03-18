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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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В Одесской области спасатели ликвидируют масштабный пожар на открытой территории

Киев • УНН

 • 32057 просмотра

Спасатели ликвидируют масштабный пожар, охвативший более 10 га открытой территории. Из-за сильных порывов ветра огонь уже добрался до одного из национальных парков области.

В Одесской области спасатели ликвидируют масштабный пожар на открытой территории

Спасатели ликвидируют масштабный пожар, охвативший более 10 га открытой территории. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Из-за сильных порывов ветра огонь уже добрался до одного из национальных парков области

- говорится в сообщении.

Как отмечает ГСЧС, для недопущения распространения огня на жилой сектор дежурят пожарно-спасательные подразделения.

Не жгите сухостой! Берегите природу: даже небольшая искра может вызвать масштабную катастрофу!

- предупредили в ГСЧС.

Российские дроны вызвали пожары на двух предприятиях Днепропетровской области18.03.25, 08:43 • 11254 просмотра

Павел Зинченко

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