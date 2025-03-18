Российские дроны вызвали пожары на двух предприятиях Днепропетровской области
Киев • УНН
В результате атаки БпЛА возникли пожары на двух предприятиях в Днепровском районе, которые были оперативно ликвидированы. Также враг обстреливал Никопольщину, но без жертв.
В Днепропетровской области запущенные российскими войсками дроны вызвали пожары на двух предприятиях в Днепровском районе, сообщил во вторник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
Из-за атаки БпЛА в Днепровском районе произошли пожары на двух предприятиях. Спасатели их уже потушили. Никто не пострадал
В Днепропетровской области инфраструктурный объект пострадал от атаки дронов17.03.25, 22:12 • 34438 просмотров
Терроризировал агрессор и Никопольщину. На Марганецкую громаду, со слов главы ОВА, враг сбрасывал боеприпасы с дронов. Покровскую - обстреливал из артиллерии. Там также обошлось без погибших и раненых.
"Вчера до позднего вечера на Днепропетровщине работала ПВО. Защитники неба ликвидировали в области 3 вражеских беспилотника", - отметил при этом Лысак.