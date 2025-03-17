В Днепропетровской области инфраструктурный объект пострадал от атаки дронов
Киев • УНН
В результате вражеской атаки беспилотников в Днепропетровской области произошел пожар. Огонь охватил инфраструктурный объект, вызвав разрушения, информация о пострадавших не поступала.
В Днепропетровской области произошел пожар в результате вражеской атаки беспилотников. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
По информации, огонь охватил инфраструктурный объект, вызвав разрушения.
В настоящее время информации о пострадавших не поступало.
Детали относительно масштаба повреждений и возможных последствий происшествия уточняются.
Напомним
Ранее Воздушные Силы сообщили об обнаруженных угрозах в данной области.