В Днепропетровской области инфраструктурный объект пострадал от атаки дронов

В Днепропетровской области произошел пожар в результате вражеской атаки беспилотников. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По информации, огонь охватил инфраструктурный объект, вызвав разрушения.

В настоящее время информации о пострадавших не поступало.

Детали относительно масштаба повреждений и возможных последствий происшествия уточняются.

Напомним

Ранее Воздушные Силы сообщили об обнаруженных угрозах в данной области.

В Днепре прозвучали взрывы