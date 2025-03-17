На Дніпропетровщині інфраструктурний об'єкт постраждав від атаки дронів
Київ • УНН
Внаслідок ворожої атаки безпілотників на Дніпропетровщині сталася пожежа. Вогонь охопив інфраструктурний об'єкт, спричинивши руйнування, інформація про постраждалих не надходила.
На Дніпропетровщині сталася пожежа внаслідок ворожої атаки безпілотників. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Деталі
За інформацією, вогонь охопив інфраструктурний об'єкт, спричинивши руйнування.
Наразі інформації про постраждалих не надходило.
Деталі щодо масштабу пошкоджень та можливих наслідків події уточнюються.
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