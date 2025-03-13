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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 30383 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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У Дніпрі пролунали вибухи

Київ • УНН

 • 26822 перегляди

У Дніпрі прогриміли вибухи. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак закликав мешканців перебувати в безпечних місцях.

У Дніпрі пролунали вибухи

У Дніпрі прогриміли вибухи. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Знову атака безпілотників на область.
Будьте в безпечних місцях

- йдеться в повідомленні.

Додамо

Раніше Повітряні Сили попереджали щодо активністі ворожої тактичної авіації на південному напрямку.

У Дніпрі пролунав вибух, є руйнування інфраструктури - ОВА11.03.25, 22:09 • 61434 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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