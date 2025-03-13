У Дніпрі пролунали вибухи
Київ • УНН
У Дніпрі прогриміли вибухи. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак закликав мешканців перебувати в безпечних місцях.
У Дніпрі прогриміли вибухи. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Знову атака безпілотників на область.
Будьте в безпечних місцях
Додамо
Раніше Повітряні Сили попереджали щодо активністі ворожої тактичної авіації на південному напрямку.
У Дніпрі пролунав вибух, є руйнування інфраструктури - ОВА11.03.25, 22:09 • 61434 перегляди