В Днепре прозвучали взрывы
Киев • УНН
В Днепре прогремели взрывы. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак призвал жителей находиться в безопасных местах.
В Днепре прогремели взрывы. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Снова атака беспилотников на область.
Будьте в безопасных местах
Добавим
Ранее Воздушные Силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на южном направлении.
В Днепре прогремел взрыв, есть разрушения инфраструктуры - ОВА11.03.25, 22:09 • 61432 просмотра