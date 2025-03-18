Російські дрони спричинили пожежі на двох підприємствах Дніпропетровщини
Київ • УНН
Внаслідок атаки БпЛА виникли пожежі на двох підприємствах у Дніпровському районі, які були оперативно ліквідовані. Також ворог обстрілював Нікопольщину, але без жертв.
У Дніпропетровській області запущені російськими військами дрони спричинили пожежі на двох підприємствах у Дніпровському районі, повідомив у вівторок голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
Через атаку БпЛА у Дніпровському районі сталися пожежі на двох підприємствах. Рятувальники їх вже загасили. Ніхто не постраждав
На Дніпропетровщині інфраструктурний об'єкт постраждав від атаки дронів17.03.25, 22:12 • 34567 переглядiв
Тероризував агресор і Нікопольщину. На Марганецьку громаду, зі слів голови ОВА, ворог скидав боєприпаси з дронів. Покровську - обстрілював з артилерії. Там також минулося без загиблих і поранених.
"Вчора до пізнього вечора на Дніпропетровщині працювала ППО. Оборонці неба ліквідували в області 3 ворожі безпілотники", - зазначив при цьому Лисак.