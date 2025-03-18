Російські дрони спричинили пожежі на двох підприємствах Дніпропетровщини

У Дніпропетровській області запущені російськими військами дрони спричинили пожежі на двох підприємствах у Дніпровському районі, повідомив у вівторок голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

Через атаку БпЛА у Дніпровському районі сталися пожежі на двох підприємствах. Рятувальники їх вже загасили. Ніхто не постраждав - написав Лисак.

На Дніпропетровщині інфраструктурний об'єкт постраждав від атаки дронів

Тероризував агресор і Нікопольщину. На Марганецьку громаду, зі слів голови ОВА, ворог скидав боєприпаси з дронів. Покровську - обстрілював з артилерії. Там також минулося без загиблих і поранених.

"Вчора до пізнього вечора на Дніпропетровщині працювала ППО. Оборонці неба ліквідували в області 3 ворожі безпілотники", - зазначив при цьому Лисак.