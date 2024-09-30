На Одещині на землях державного лісового фонду виявили плантацію коноплі на майже 300 млн гривень
Київ • УНН
Правоохоронці знайшли велике поле конопель біля кордону з Молдовою. Ділянка площею 7 га належить державному лісогосподарському підприємству, розпочато кримінальне провадження.
Одеські правоохоронці в рамках протидії незаконному вирощуванню рослин, що містять у своєму складі психотропні чи наркотичні речовини виявили на території одного з сіл Роздільнянського району за кілька кілометрів від державного кордону з Молдовою 332 тис. кущів конопель на майже 300 млн гривень. Про це повідомляє Нацполіція України, передає УНН.
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У рамках протидії незаконному вирощуванню рослин, що містять у своєму складі психотропні чи наркотичні речовини, оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області та слідчі відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 виявили ділянку із сотнями тисяч насаджень кущів конопель. Майже 7 га угідь розташовувались на території одного з сіл Роздільнянського району за кілька кілометрів від державного кордону з Молдовою
Зазначається, що вказана ділянка перебуває у постійному користуванні одного з державних лісогосподарських підприємств та належить до земель лісового фонду України.
На земельній ділянці, де безпосередньо вирощувались нарковмісні рослини, поліцейські виявили 332 000 кущів конопель, а також трактор з причепом, який належить лісовому господарству. Загальна вартість сотень тисяч кущів конопель за цінами "чорного"ринку сягає близько 300 млн гривень. Виявлені нарковмісні рослини знищено
Наразі проводиться збір доказової бази для притягнення до відповідальності усіх причетних до організації незаконного вирощування конопель осіб.
Кримінальне провадження під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси розслідується за статтею 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо
В Україні проведено масштабну спецоперацію з перекриття каналів збуту зброї та наркотиків. Повідомлено про підозру 116 особам, вилучено велику кількість зброї, боєприпасів та наркотичних речовин.