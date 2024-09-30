На Одещині на землях державного лісового фонду виявили плантацію коноплі на майже 300 млн гривень

Одеські правоохоронці в рамках протидії незаконному вирощуванню рослин, що містять у своєму складі психотропні чи наркотичні речовини виявили на території одного з сіл Роздільнянського району за кілька кілометрів від державного кордону з Молдовою 332 тис. кущів конопель на майже 300 млн гривень. Про це повідомляє Нацполіція України, передає УНН.

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У рамках протидії незаконному вирощуванню рослин, що містять у своєму складі психотропні чи наркотичні речовини, оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області та слідчі відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 виявили ділянку із сотнями тисяч насаджень кущів конопель. Майже 7 га угідь розташовувались на території одного з сіл Роздільнянського району за кілька кілометрів від державного кордону з Молдовою