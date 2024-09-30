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В Одесской области на землях государственного лесного фонда обнаружили плантацию конопли на почти 300 млн гривен

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 11:16  •  6581 просмотра

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Правоохранители нашли большое поле конопли возле границы с Молдовой. Участок площадью 7 га принадлежит государственному лесохозяйственному предприятию, начато уголовное производство.

Одесские правоохранители в рамках противодействия незаконному выращиванию растений, содержащих в своем составе психотропные или наркотические вещества обнаружили на территории одного из сел Раздельнянского района в нескольких километрах от государственной границы с Молдовой 332 тыс. кустов конопли на почти 300 млн гривен. Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает УНН.

Детали

В рамках противодействия незаконному выращиванию растений, содержащих в своем составе психотропные или наркотические вещества, оперативники управления стратегических расследований в Одесской области и следователи отдела полиции № 3 Одесского районного управления полиции №1 обнаружили участок с сотнями тысяч насаждений кустов конопли. Почти 7 га угодий располагались на территории одного из сел Раздельнянского района в нескольких километрах от государственной границы с Молдовой

 - сообщили в полиции.

Отмечается, что указанный участок находится в постоянном пользовании одного из государственных лесохозяйственных предприятий и относится к землям лесного фонда Украины.

На земельном участке, где непосредственно выращивались наркосодержащие растения, полицейские обнаружили 332 000 кустов конопли, а также трактор с прицепом, который принадлежит лесному хозяйству. Общая стоимость сотен тысяч кустов конопли по ценам «черного» рынка достигает около 300 млн гривен. Обнаруженные наркосодержащие растения уничтожены

 - добавили в полиции.

Сейчас проводится сбор доказательной базы для привлечения к ответственности всех причастных к организации незаконного выращивания конопли лиц.

Уголовное производство под процессуальным руководством Суворовской окружной прокуратуры города Одессы расследуется по статье 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Напомним,

В Украине проведена масштабная спецоперация по перекрытию каналов сбыта оружия и наркотиков. Сообщено о подозрении 116 лицам, изъято большое количество оружия, боеприпасов и наркотических веществ.

Павел Башинский

Павел Башинский

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