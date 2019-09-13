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На нове житло мешканцям обваленого будинку у Дрогобичі піде близько 45 млн грн

На нове житло мешканцям обваленого будинку у Дрогобичі піде близько 45 млн грн

Київ • УНН

 • 11882 перегляди

КИЇВ. 13 вересня. УНН. Якщо будинок у Дрогобичі визнають непридатним для проживання, то держава придбає житло для людей на суму 45 млн грн. Про це сьогодні на пресконференції повідомив перший заступник голови Львівської ОДА Василь Лозинський, передає УНН.

"Попередня вартість 64 квартир, яка бралася по аналогії на вторинному ринку у місті Дрогобичі, – 45 млн грн. Це виходить 16 200 грн за метр квадратний", - сказав Лозинський.

За його словами, після висновків експертизи Львівська ОДА передасть відповідні документи до Кабінету міністрів України, де будуть займатися фінансуванням нових помешкань.

"Також понад 2 млн грн виділять для матеріального відшкодування збитків", - сказав Лозинський.

Нагадаємо, з резервного фонду обласного бюджету Львівської області для постраждалих внаслідок обвалу будинку у Дрогобичі виділили 1,3 млн грн.

Українські Національні Новини

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