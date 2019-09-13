На новое жилье жителям обрушившегося дома в Дрогобыче уйдет около 45 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Если дом в Дрогобыче признают непригодным для проживания, то государство приобретет жилье для людей на сумму 45 млн грн. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя Львовской ОГА Василий Лозинский, передает УНН.
"Предварительная стоимость 64 квартир, которая бралась по аналогии на вторичном рынке в городе Дрогобыче, - 45 млн грн, что получается 16 200 грн за метр квадратный", - сказал Лозинский.
По его словам, после выводов экспертизы Львовская ОГА передаст соответствующие документы в Кабинет министров Украины, где будут заниматься финансированием новых домов.
"Также более 2 млн грн выделят для материального возмещения убытков", - сказал Лозинский.
Напомним, из резервного фонда областного бюджета Львовской области для пострадавших в результате обрушения дома в Дрогобыче выделили 1,3 млн грн.