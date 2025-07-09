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На Миколаївщині повернули світло після аварійного відключення

Київ • УНН

 • 144 перегляди

У Миколаївській області відновлено енергопостачання у всіх 256 населених пунктах, знеструмлених через аварійне відключення. Раніше 88 населених пунктів, включно з Миколаєвом, вже були заживлені.

На Миколаївщині повернули світло після аварійного відключення

У Миколаївській області відновили енергопостачання у 256 населених пунктах, які були знеструмлені внаслідок аварійного відключення. Про це повідомив у Telegram начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає УНН.

Деталі

До того чиновник повідомляв, що внаслідок аварійного відключення було знеструмлено 256 населених пунктів. Пізніше було заживлено 88 населених пунктів, включаючи місто Миколаїв. В 167 населених пунктах роботи тривали.

Наразі в усіх населених пунктах області відновлено енергопостачання, написав Кім.

Нагадаємо

У середу, 9 липня, росіяни здійснили удар по Миколаївській області, в результаті чого виникла пожежа на території фермерського господарства.

Ще раніше 8 липня, в Миколаєві пролунав вибух на тлі загрози атаки ворожих дронів.

Також УНН повідомляв, що з початку повномасштабного російського вторгнення в Миколаєві через ворожі атаки загинуло 183 людей, пошкоджено понад 3 тисяч житлових будівель.

Євген Устименко

Євген Устименко

Суспільство
Миколаївська область
Віталій Кім
Миколаїв
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