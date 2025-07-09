На Миколаївщині повернули світло після аварійного відключення

У Миколаївській області відновили енергопостачання у 256 населених пунктах, які були знеструмлені внаслідок аварійного відключення. Про це повідомив у Telegram начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає УНН.

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До того чиновник повідомляв, що внаслідок аварійного відключення було знеструмлено 256 населених пунктів. Пізніше було заживлено 88 населених пунктів, включаючи місто Миколаїв. В 167 населених пунктах роботи тривали.

Наразі в усіх населених пунктах області відновлено енергопостачання, написав Кім.

Нагадаємо

У середу, 9 липня, росіяни здійснили удар по Миколаївській області, в результаті чого виникла пожежа на території фермерського господарства.

Ще раніше 8 липня, в Миколаєві пролунав вибух на тлі загрози атаки ворожих дронів.

Також УНН повідомляв, що з початку повномасштабного російського вторгнення в Миколаєві через ворожі атаки загинуло 183 людей, пошкоджено понад 3 тисяч житлових будівель.