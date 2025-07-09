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В Николаевской области вернули свет после аварийного отключения

Киев • УНН

 • 137 просмотра

В Николаевской области восстановлено энергоснабжение во всех 256 населенных пунктах, обесточенных из-за аварийного отключения. Ранее 88 населенных пунктов, включая Николаев, уже были запитаны.

В Николаевской области вернули свет после аварийного отключения

В Николаевской области возобновили энергоснабжение в 256 населенных пунктах, которые были обесточены в результате аварийного отключения. Об этом сообщил в Telegram начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, передает УНН.

Детали

До этого чиновник сообщал, что в результате аварийного отключения было обесточено 256 населенных пунктов. Позже было запитано 88 населенных пунктов, включая город Николаев. В 167 населенных пунктах работы продолжались.

Сейчас во всех населенных пунктах области восстановлено энергоснабжение, написал Ким.

Напомним

В среду, 9 июля, россияне нанесли удар по Николаевской области, в результате чего возник пожар на территории фермерского хозяйства.

Еще раньше, 8 июля, в Николаеве прогремел взрыв на фоне угрозы атаки вражеских дронов.

Также УНН сообщал, что с начала полномасштабного российского вторжения в Николаеве из-за вражеских атак погибло 183 человека, повреждено более 3 тысяч жилых зданий.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

Общество
Николаевская область
Виталий Ким
Николаев
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