На Миколаївщині після обстрілу відновив роботу перегін Долинська - Миколаїв - "Укрзалізниця"
Київ • УНН
"Укрзалізниця" повідомила про відновлення руху поїздів на перегоні Долинська — Миколаїв. Рух було перекрито через ворожий обстріл, але вже наступний рейс прибуде до Миколаєва та Херсона.
У Миколаївській області залізничники відновили роботу перегону Долинська — Миколаїв. Про це повідомила "Укрзалізниця", передає УНН.
Деталі
Перегін Долинська — Миколаїв відкрито для руху поїздів! Вже наступний рейс із прибуттям завтра вранці доїде до Миколаєва та Херсона
Нагадаємо
У понеділок, через ворожий обстріл у Миколаївській області перегін Долинська - Миколаїв закрили для руху поїздів. Поїзд Київ - Миколаїв курсував до ст. Долинська, де пасажирам організовували автобусний трансфер.