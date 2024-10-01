На Николаевщине после обстрела возобновил работу перегон Долинская - Николаев - «Укрзализныця»
Киев • УНН
«Укрзализныця» сообщила о возобновлении движения поездов на перегоне Долинская - Николаев. Движение было перекрыто из-за вражеского обстрела, но уже следующий рейс прибудет в Николаев и Херсон.
В Николаевской области железнодорожники возобновили работу перегона Долинская - Николаев. Об этом сообщила «Укрзализныця», передает УНН.
Детали
Перегон Долинская - Николаев открыт для движения поездов! Уже следующий рейс с прибытием завтра утром доедет до Николаева и Херсона
Напомним,
В понедельник, из-за вражеского обстрела в Николаевской области перегон Долинская - Николаев закрыли для движения поездов. Поезд Киев - Николаев курсировал до ст. Долинская, где пассажирам организовывали автобусный трансфер.