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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Николаевщине после обстрела возобновил работу перегон Долинская - Николаев - «Укрзализныця»

На Николаевщине после обстрела возобновил работу перегон Долинская - Николаев - «Укрзализныця»

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 18:10  •  1174 просмотра

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«Укрзализныця» сообщила о возобновлении движения поездов на перегоне Долинская - Николаев. Движение было перекрыто из-за вражеского обстрела, но уже следующий рейс прибудет в Николаев и Херсон.

В Николаевской области железнодорожники возобновили работу перегона Долинская - Николаев. Об этом сообщила «Укрзализныця», передает УНН.

Детали

 Перегон Долинская - Николаев открыт для движения поездов! Уже следующий рейс с прибытием завтра утром доедет до Николаева и Херсона

- говорится в заявлении компании. 

Напомним,

В понедельник, из-за вражеского обстрела в Николаевской области перегон Долинская - Николаев закрыли для движения поездов. Поезд Киев - Николаев курсировал до ст. Долинская, где пассажирам организовывали автобусный трансфер.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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