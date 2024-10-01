На Николаевщине после обстрела возобновил работу перегон Долинская - Николаев - «Укрзализныця»

В Николаевской области железнодорожники возобновили работу перегона Долинская - Николаев. Об этом сообщила «Укрзализныця», передает УНН.

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Перегон Долинская - Николаев открыт для движения поездов! Уже следующий рейс с прибытием завтра утром доедет до Николаева и Херсона - говорится в заявлении компании.

Напомним,

В понедельник, из-за вражеского обстрела в Николаевской области перегон Долинская - Николаев закрыли для движения поездов. Поезд Киев - Николаев курсировал до ст. Долинская, где пассажирам организовывали автобусный трансфер.