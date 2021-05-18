На Міжнародному PR-Фестивалі в Києві вручили репутаційні "Оскари"

Велике журі рейтингу, що сформоване із 149 незалежних аналітиків, галузевих експертів і профільних представників провідних ЗМІ, визначило серед 650 компаній різних галузей тих, чиї власники, топменеджмент і PR-команди створили найкращі системи репутаційного менеджменту.

Олена Дерев’янко, голова Оргкомітету Рейтингу, віцепрезидент Української PR-Ліги та доктор економічних наук, розповіла про “Репутаційних АКТИВістів — 2021”, прокоментувала та підсумувала результати чергового щорічного дослідження: “Вітаємо чемпіонів — чим більше в Україні буде репутаційно грамотних і репутаційно активних компаній, тим сильнішою та конкурентоспроможнішою буде наша економіка. Величезна подяка героїчним членам журі — експерти працюють у межах дуже непростої методології, приділяючи багато часу оцінці номінантів. Цього року ми, до речі, одержали вельми цікаві результати та побачили цікаві закономірності, що вимагають подальшого наукового осмислення. А головне — за сім років рейтинг став невід’ємною частиною діяльності українського бізнес-співтовариства: за його результатами стежать, використовують їх для оцінки якості роботи комунікаційних команд, компанії реально змагаються за призові місця”.

Чемпіонами функціональних номінацій, що відповідають критеріям рейтингування, за підсумками VII Національного рейтингу “Репутаційні АКТИВісти” стали:



Carlsberg Ukraine — “Репутаційна стабільність”;



DEOL Partners — “Медійна активність”;



корпорація “Біосфера” —"Іміджевий капітал КСВ“;



EVO — “Інноваційний підхід”;



“Метінвест” — “Антикризова стійкість”.



У багатогалузевій категорії “Диверсифіковані бізнес-групи” перемогла UFuture Investment Group бізнесмена Василя Хмельницького.

“Галузеві” нагороди рейтингу в сфері FMCG-виробництва розподілили таким чином:



FMCG-food — Nestle;



FMCG-non-food — корпорація “Біосфера”;



FMCG-alcohol — компанія “Шабо”;



FMCG-напої non alcohol/low alcohol — Carlsberg Ukraine;



FMCG-tobacco — “Філіп Морріс Україна”.



Будівництво та девелопмент — Український центр сталевого будівництва.

У підкатегоріях галузі комунікацій переможці:



Телекомунікації — мобільні та cdma-оператори — “Київстар”;



Телекомунікації — оператори фіксованого зв’язку та широкосмугового доступу до Інтернету — “Укртелеком”.



У транспортно-логістичному секторі перелік лідерів у своїх сегментах виглядає так:



Поштово-логістичні компанії та кур’єрські служби — “Нова пошта”;



Служби таксі — Uklon;



Транспортні компанії — “Гюнсел”;



Логістичні компанії — Raben;



Транспорт і логістика — авіалінії — Wizz Air.



У паливно-енергетичній сфері нагороди за якість репутаційного менеджменту були отримані:



ПЕК — видобуток нафти, вугілля та газу — Smart Energy;



ПЕК — ритейл нафтопродуктів — ОККО;



ПЕК — генерація електрики — ДТЕК ВДЕ.



Лідери в сегментах фінансового бізнесу:



Фінанси — банки — “ПриватБанк”;



Фінанси — страхові компанії non life — “Альфа Страхування”;



Фінанси — страхові компанії life — “Метлайф”;



Фінанси — інвестиційні компанії — Ernst & Young.



Індустрія гостинності та ресторанного бізнесу:



HoReCa — керівні ресторанні компанії — Родина ресторанів Дмитра Борисова;



HoReCa — керівні готельні оператори — DEOL Partners.



Сектор високих технологій:



IT — Hard — Lenovo;



IT — Soft — GlobalLogic.



Лідери якості репутаційного менеджменту в агробізнесі:



Агросектор — постачальники агрохімії та посівного матеріалу — Corteva Agriscience;



Агросектор — агрохолдинги-виробники та трейдери — “Кернел”.



У металургійній галузі кращим назвали “Метінвест”, у машинобудуванні — Corum Group.

Лідери якості репутаційного менеджменту в сфері роздрібної торгівлі:



Ритейл — FMCG — “АТБ-Маркет”;



Ритейл — електроніка — Rozetka;



Ритейл — ювеліри — SOVA;



Ритейл — fashion — Helen Marlen;



Ритейл — парфумерія та косметика — EVA;



Ритейл — товари для оселі — Jysk.



Медичний і фармацевтичний бізнес:



Фармація та медицина — виробники й імпортери — Roshe Україна;



Фармація та медицина — аптеки — Liki 24;



Фармація та медицина — мед. клініки — “Оберіг”;



Фармація та медицина — мед. лабораторії — Sinevo.



Серед авторитейлерів кращу систему репутаційного менеджменту створила компанія “ДП АВТО Інтернешнл”.

Повний перелік переможців у кожній із галузевих номінацій опубліковано на сторінках щорічного альманаху рейтингу, а також на його офіційному сайті.