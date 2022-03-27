На Миколаївщині за добу поранення отримали ще 30 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Протягом минулої доби на Миколаївщині, яка обороняється від окупантів, поранення отримали 30 людей. Дітей серед постраждалих немає. Про це УНН пише з посиланням на інформацію Миколаївської облради.
Деталі
Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу.
Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях перебувають 279 людей, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину, вказали в облраді.
Доповнення
На Миколаївщині українські захисники з переносних зенітних ракетних комплексів минулої доби збили три крилаті ракети окупантів.