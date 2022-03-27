В Николаевской области за сутки ранения получили еще 30 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. За прошедшие сутки в Николаевской области, обороняющейся от оккупантов, ранения получили 30 человек. Детей среди пострадавших нет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Николаевского облсовета.
Детали
Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь.
В общем, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 279 человек, пострадавших от атак оккупантов на Николаевскую область, указали в облсовете.
Дополнение
В Николаевской области украинские защитники из переносных зенитных ракетных комплексов за прошедшие сутки сбили три крылатые ракеты оккупантов.