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В Николаевской области за сутки ранения получили еще 30 человек

Киев • УНН

 • 102718 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. За прошедшие сутки в Николаевской области, обороняющейся от оккупантов, ранения получили 30 человек. Детей среди пострадавших нет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Николаевского облсовета.

В Николаевской области за сутки ранения получили еще 30 человек

Детали

Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь.

В общем, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 279 человек, пострадавших от атак оккупантов на Николаевскую область, указали в облсовете.

Дополнение

В Николаевской области украинские защитники из переносных зенитных ракетных комплексов за прошедшие сутки сбили три крылатые ракеты оккупантов.

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