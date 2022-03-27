В Николаевской области за сутки ранения получили еще 30 человек

Детали

Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь.

В общем, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 279 человек, пострадавших от атак оккупантов на Николаевскую область, указали в облсовете.

Дополнение

В Николаевской области украинские защитники из переносных зенитных ракетных комплексов за прошедшие сутки сбили три крылатые ракеты оккупантов.