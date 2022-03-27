Десантники на Миколаївщині збили ще три крилаті ракети окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. На Миколаївщині українські захисники з переносних зенітних ракетних комплексів минулої доби збили три крилаті ракети окупантів, повідомили у Міноборони, пише УНН.
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"Протягом минулої доби, на Миколаївщині, підрозділами протиповітряної оборони 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ було збито три крилатих ракети, випущенні окупантами зі ЗС РФ", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Як вказано, російські крилаті ракети, що несли смерть багатьом українцям, були успішно збиті воїнами-десантниками з переносних зенітних ракетних комплексів.
"Слід відзначити, що за час широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України, підрозділами протиповітряної оборони Десантно-штурмових військ ЗС України збито біля двох десятків одиниць повітряних об’єктів противника. А це – літаки, вертольоти, крилаті ракети та безпілотні літальні апарати. Працюємо далі!" - відзначили у Міноборони.
Доповнення
25 березня голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що над Миколаєвом ППО збили ще дві ракети.