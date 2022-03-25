Не збираються здаватися: на Миколаївщині окупанти групують ще більше сил – Кім
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. На Миколаївщині російські окупанти групують ще більше сил і не збираються здаватися. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, повідомляє УНН.
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"Орки групують ще більше сил, ще тягнуть більше. Не збираються здаватися, не хочуть. Багато обстрілювали, збили дві крилаті ракети. Є поранені цивільні, але вони не у місті, у селах 46 людей. Усі живі поки що, уточнюємо дані. У орків мінус генерал, мінус командний пункт передової", – розповів Кім.
Доповнення
Раніше у своєму Telegram голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що над Миколаєвом ППО збили ще дві ракети.
Голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва повідомляла, що минулої доби до лікарень Миколаївщини було госпіталізовано 46 осіб, серед яких 5 дітей.
"Станом на сьогоднішній ранок, у миколаївських лікарнях перебуває 281 особа, яка постраждала від атак окупантів Миколаївської області", - написала вона.