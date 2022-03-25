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Не собираются сдаваться: на Николаевщине оккупанты группируют еще больше сил – Ким

Киев • УНН

 • 117349 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. На Николаевщине российские оккупанты группируют еще больше сил и не собираются сдаваться. Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, сообщает УНН.

Не собираются сдаваться: на Николаевщине оккупанты группируют еще больше сил – Ким

Цитата

"Орки группируют ещё больше сил, ещё тащат больше. Не собираются сдаваться, не хотят. Много обстреливали, сбили две ракеты крылатые. Есть раненые гражданские, но они не в городе, в селах 46 человек. Все живые пока что, уточняем данные. У орков минус генерал, минус командный пункт передовой", - рассказал Ким.

Дополнение

Ранее в своем Telegram глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что над Николаевом ПВО сбили две ракеты.

Председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева сообщала, что за прошедшие сутки в больницы Николаевщины были госпитализированы 46 человек, среди которых 5 детей.

"По состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 281 человек, пострадавший от атак оккупантов Николаевской области", - написала она.

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