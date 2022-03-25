Не собираются сдаваться: на Николаевщине оккупанты группируют еще больше сил – Ким
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. На Николаевщине российские оккупанты группируют еще больше сил и не собираются сдаваться. Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, сообщает УНН.
Цитата
"Орки группируют ещё больше сил, ещё тащат больше. Не собираются сдаваться, не хотят. Много обстреливали, сбили две ракеты крылатые. Есть раненые гражданские, но они не в городе, в селах 46 человек. Все живые пока что, уточняем данные. У орков минус генерал, минус командный пункт передовой", - рассказал Ким.
Дополнение
Ранее в своем Telegram глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что над Николаевом ПВО сбили две ракеты.
Председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева сообщала, что за прошедшие сутки в больницы Николаевщины были госпитализированы 46 человек, среди которых 5 детей.
"По состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 281 человек, пострадавший от атак оккупантов Николаевской области", - написала она.