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Десантники в Николаевской области сбили еще три крылатые ракеты оккупантов

Киев • УНН

 • 100078 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Николаевской области украинские защитники из переносных зенитных ракетных комплексов за прошедшие сутки сбили три крылатые ракеты оккупантов, сообщили в Минобороны, пишет УНН.

Десантники в Николаевской области сбили еще три крылатые ракеты оккупантов

Цитата

"В течение прошлых суток, в Николаевской области, подразделениями противовоздушной обороны 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ было сбито три крылатых ракеты, выпущенные оккупантами из ВС РФ", - говорится в сообщении.

Детали

Как указано, российские крылатые ракеты, которые несли смерть многим украинцам, были успешно сбиты воинами-десантниками из переносных зенитных ракетных комплексов.

"Следует отметить, что за время широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины, подразделениями противовоздушной обороны Десантно-штурмовых войск ВС Украины сбито около двух десятков единиц воздушных объектов противника. А это - самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты. Работаем дальше!" - отметили в Минобороны.

Дополнение

25 марта председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что над Николаевом ПВО сбили еще две ракеты.

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