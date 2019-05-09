На Миколаївщині склали адмінпротоколи за георгіївські стрічки
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. У Миколаївській області правоохоронці склали два адмінпротоколи за використання забороненої символіки, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції.
"Станом на 12:00 9 травня поліцією складено два адміністративні матеріали за ознаками ст. 173-3 КУпАП (Виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки), за ще кількома повідомленнями наразі проводиться перевірка", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у поліції, випадки порушень громадянами адміністративного законодавства зафіксовані у Центральному районі та у місті Южноукраїнськ.
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Як повідомляв УНН, у Кривому Розі складено перший адмінпротокол за георгієвську стрічку.