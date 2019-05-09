В Николаевской области составили админпротоколы за георгиевские ленточки
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В Николаевской области правоохранители составили два админпротокола за использование запрещенной символики, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции.
"По состоянию на 12:00 9 мая полицией составлено два административных материалы по ст. 173-3 КУоАП (Изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты), по еще нескольким сообщениям проводится проверка", - говорится в сообщении.
Как отметили в полиции, случаи нарушений гражданами административного законодательства зафиксированы в Центральном районе и в городе Южноукраинск.
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Как сообщал УНН, в Кривом Роге составлен первый админпротокол по Георгиевскую ленту.