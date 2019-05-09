На Одещині чоловіки прийшли на мітинг з георгіївськими стрічками
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Правоохоронці Чорноморська склали протоколи на чоловіків, що використовували заборонену символіку. Про це повідомляє поліція Одеської області, передає УНН.
"Чоловіки брали участь у масових заходах з георгіївськими стрічками на одязі", - вказали у поліції.
Тепер порушників притягнуть до відповідальності, передбаченої ст. 173-3 (виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Як повідомляв УНН, в Одесі до відділу поліції доставили чоловіка з георгіївською стрічкою.
Нагадаємо, іноземцям на три роки заборонили в’їзд в Україну через георгіївські стрічки.