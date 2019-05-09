В Одесской области мужчины пришли на митинг с георгиевскими лентами

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 62836 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 91196 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 101266 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 103202 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 126502 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112547 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138409 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144750 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130200 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130255 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Одесской области мужчины пришли на митинг с георгиевскими лентами

В Одесской области мужчины пришли на митинг с георгиевскими лентами

Киев  •  УНН

 • 9191 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Правоохранители Черноморска составили протоколы на мужчин, которые использовали запрещенную символику. Об этом сообщает полиция Одесской области, передает УНН.

"Мужчины принимали участие в массовых мероприятиях с георгиевскими ленточками на одежде", - указали в полиции.

Теперь нарушителей привлекут к ответственности, предусмотренной ст. 173-3 (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как сообщал УНН, в Одессе в отдел полиции доставили мужчину с георгиевской лентой.

Напомним, иностранцам на три года запретили въезд в Украину из-за георгиевских лент.

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