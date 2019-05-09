В Одесской области мужчины пришли на митинг с георгиевскими лентами
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Правоохранители Черноморска составили протоколы на мужчин, которые использовали запрещенную символику. Об этом сообщает полиция Одесской области, передает УНН.
"Мужчины принимали участие в массовых мероприятиях с георгиевскими ленточками на одежде", - указали в полиции.
Теперь нарушителей привлекут к ответственности, предусмотренной ст. 173-3 (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Как сообщал УНН, в Одессе в отдел полиции доставили мужчину с георгиевской лентой.
Напомним, иностранцам на три года запретили въезд в Украину из-за георгиевских лент.