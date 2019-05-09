В Одесі до відділу поліції доставили чоловіка з георгіївською стрічкою
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. У центрі Одеси, на Алеї Слави, виявили чоловіка, який мав при собі георгіївську стрічку. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції Одеської області.
"На Алеї Слави поліцейські зупинили чоловіка з георгіївською стрічкою. Наразі у Приморському відділі поліції він надає пояснення з приводу використання забороненої символіки", - йдеться в повідомленні.
Також вирішується питання про притягнення одесита до адміністративної відповідальності за ст. 173-3 (виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Як повідомляв УНН, сьогодні вже у Кривому Розі склали адмінпротокол за використання забороненої символіки.
Раніше у Міністерстві внутрішніх справ розповіли про покарання за георгіївські стрічки.
Нагадаємо, у МВС надали перелік забороненої 9 травня символіки.