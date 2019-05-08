У МВС розповіли про покарання за георгіївські стрічки

“В цей день (9 травня — ред.) у нас часто з’являються люди, які використовують заборонену українськими законами символіку. Тому хочемо вкотре нагадати про неможливість використання будь-яких символів тоталітарних режимів — комуністичного і нацистського під час проведення масових заходів, які відбудуться 9 травня на території всієї України... Зазначу, що за використання і здійснення цих правопорушень передбачено як кримінальну, так і адміністративну відповідальність”, — сказав Шкіряк.

З його слів, стаття 436 прим.1 кримінального кодексу України чітко зазначає, що виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символік та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного, тобто нацистського, тоталітарних режимів карається строком від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої, залежно від важкості здійснення правопорушення.

“Безумовно, стаття 173/3 кодексу про адміністративні правопорушення України зазначає, що виготовлення та пропаганда георгіївської стрічки тягне за собою накладання штрафу від 850 до 5100 грн або адміністративний арешт на строк до 15 діб”, — заявив радник міністра.

Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ нагадати про неможливість використання будь-яких символів тоталітарних режимів під час проведення масових заходів, які відбудуться 9 травня на території всієї України.