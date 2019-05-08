У МВС розповіли про покарання за георгіївські стрічки
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. У Міністерстві внутрішніх справ нагадали про неможливість використання будь-яких символів тоталітарних режимів під час проведення масових заходів, які відбудуться 9 травня на території всієї України, та повідомили про покарання, яке чекає на тих, хто використовуватиме згадану символіку. Про це сказав радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк під час брифінгу МВС щодо заходів безпеки на 8-9 травня у Києві, передає кореспондент УНН.
“В цей день (9 травня — ред.) у нас часто з’являються люди, які використовують заборонену українськими законами символіку. Тому хочемо вкотре нагадати про неможливість використання будь-яких символів тоталітарних режимів — комуністичного і нацистського під час проведення масових заходів, які відбудуться 9 травня на території всієї України... Зазначу, що за використання і здійснення цих правопорушень передбачено як кримінальну, так і адміністративну відповідальність”, — сказав Шкіряк.
З його слів, стаття 436 прим.1 кримінального кодексу України чітко зазначає, що виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символік та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного, тобто нацистського, тоталітарних режимів карається строком від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої, залежно від важкості здійснення правопорушення.
“Безумовно, стаття 173/3 кодексу про адміністративні правопорушення України зазначає, що виготовлення та пропаганда георгіївської стрічки тягне за собою накладання штрафу від 850 до 5100 грн або адміністративний арешт на строк до 15 діб”, — заявив радник міністра.
Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ нагадати про неможливість використання будь-яких символів тоталітарних режимів під час проведення масових заходів, які відбудуться 9 травня на території всієї України.