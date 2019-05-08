В МВД рассказали о наказании за георгиевские ленточки

"В этот день (9 мая - ред.) у нас часто появляются люди, которые используют запрещенную украинским законам символику. Поэтому хотим еще раз напомнить о невозможности использования любых символов тоталитарных режимов - коммунистического и нацистского во время проведения массовых мероприятий, которые состоятся 9 мая на территории всей Украины... Отмечу, что за использование и осуществление этих правонарушений предусмотрено как уголовную, так и административную ответственность", - сказал Шкиряк.

По его словам, статья 436 прим.1 Уголовного кодекса Украины четко указывает, что изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического, то есть нацистского, тоталитарных режимов наказывается сроком от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без такой, в зависимости от тяжести совершения правонарушения.

"Безусловно, статья 173/3 кодекса об административных правонарушениях Украины отмечает, что изготовление и пропаганда георгиевской ленты влечет за собой наложение штрафа от 850 до 5100 грн или административный арест на срок до 15 суток", - заявил советник министра.

Напомним, в Министерстве внутренних дел напомнили о невозможности использования любых символов тоталитарных режимов во время проведения массовых мероприятий, которые состоятся 9 мая на территории всей Украины.