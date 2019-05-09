У Кривому Розі складено перший адмінпротокол за георгієвську стрічку
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. У Кривому Розі склали перший адмінпротокол за використання забороненої символіки, передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.
"9 травня вранці на 64-річного жителя м. Кривий Ріг поліцейськими складено адміністративний протокол за ст. 173-3 КУпАП (виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки)", - йдеться у повідомленні.
У поліції зазначили, що публічне носіння георгіївської стрічки тягне за собою накладення штрафу від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією георгіївської (гвардійської) стрічки.
Поліція звертається до учасників масових заходів не використовувати заборонену символіку.
Нагадаємо, у МВС розповіли про покарання за георгіївські стрічки.