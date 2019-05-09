В Кривом Роге составлен первый админпротокол за георгиевскую ленту
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В Кривом Роге составили первый админпротокол за использование запрещенной символики, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.
"9 мая утром на 64-летнего жителя Кривого Рога полицейскими составлен административный протокол по ст. 173-3 КУоАП (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты)", - говорится в сообщении.
В полиции отметили, что публичное ношение георгиевской ленты влечет за собой наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией георгиевской (гвардейской) ленты.
Полиция обращается к участникам массовых мероприятий не использовать запрещенную символику.
Напомним, в МВД рассказали о наказание за георгиевские ленты.