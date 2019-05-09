В Одессе в отдел полиции доставили мужчину с георгиевской лентой

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 95723 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 103755 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 106567 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 107935 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 133040 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113635 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139142 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144842 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130259 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130314 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Одессе в отдел полиции доставили мужчину с георгиевской лентой

В Одессе в отдел полиции доставили мужчину с георгиевской лентой

Киев  •  УНН

 • 10612 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. В центре Одессы, на Аллее Славы, обнаружили мужчину, который имел при себе георгиевскую ленту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

"На Аллее Славы полицейские остановили мужчину с георгиевской лентой. Сейчас в Приморском отделе полиции он предоставляет объяснения по поводу использования запрещенной символики", - говорится в сообщении.

Также решается вопрос о привлечении одессита к административной ответственности по ст. 173-3 (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как сообщал УНН, сегодня уже в Кривом Роге составили админпротокол за использование запрещенной символики.

Ранее в Министерстве внутренних дел рассказали о наказании за георгиевские ленты.

Напомним, в МВД предоставили перечень запрещенной 9 мая символики.

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