В Одессе в отдел полиции доставили мужчину с георгиевской лентой
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В центре Одессы, на Аллее Славы, обнаружили мужчину, который имел при себе георгиевскую ленту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.
"На Аллее Славы полицейские остановили мужчину с георгиевской лентой. Сейчас в Приморском отделе полиции он предоставляет объяснения по поводу использования запрещенной символики", - говорится в сообщении.
Также решается вопрос о привлечении одессита к административной ответственности по ст. 173-3 (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Как сообщал УНН, сегодня уже в Кривом Роге составили админпротокол за использование запрещенной символики.
Ранее в Министерстве внутренних дел рассказали о наказании за георгиевские ленты.
Напомним, в МВД предоставили перечень запрещенной 9 мая символики.