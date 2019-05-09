Іноземцям на три роки заборонили в’їзд в Україну через георгіївські стрічки
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Прикордонники заборонили в’їзд в Україну іноземцям, що мали з собою символіку, яка носить пропагандистський і провокативний характер, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.
Так, учора прикордонники Білгород-Дністровського загону виявили двох громадян Молдови – жінку та чоловіка, які їхали автівками через пункти пропуску "Паланка" та "Кучурган-авто" прихопивши із собою заборонену символіку – георгіївські (гвардійські) стрічки.
В обох випадках іноземцям прикордонники відмовили в пропуску через державний кордон та на три роки заборонили в’їзд на територію України. До Нацполіції направили повідомлення про виявлення ознак правопорушення.
Нагадаємо, в Одесі до відділу поліції доставили чоловіка з георгіївською стрічкою.