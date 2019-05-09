Иностранцам на три года запретили въезд в Украину из-за георгиевских лент
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Пограничники запретили въезд в Украину иностранцам, которые имели с собой символику, которая носит пропагандистский и провокационный характер, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Так, вчера пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили двух граждан Молдовы - женщину и мужчину, которые ехали автомобилями через пункты пропуска "Паланка" и "Кучурган-авто", прихватив с собой запрещенную символику - георгиевские (гвардейские) ленты.
В обоих случаях иностранцам пограничники отказали в пропуске через государственную границу и на три года запретили въезд на территорию Украины. В Нацполицию направили сообщение об обнаружении признаков правонарушения.
Напомним, в Одессе в отдел полиции доставили мужчину с георгиевской лентой.